СМИ: сотрудничество Ломаченко и Top Rank продлено

Новости спорта:Украинец Василий Ломаченко следующие 4 годы проведет в компании Top Rank.

Чемпион мира по версиям WBO, WBC и WBA в легком весе Василий Ломаченко подписал новое соглашение с промоутерской компанией Top Rank.

"Лома только недавно подписал новый контракт с Top Rank, поэтому остается в компании еще на четыре года. Следующий большой бой Василия пройдет в 2020-м году за четыре чемпионских пояса с победителем пары Ричард Комми – Теофимо Лопес", – сообщил известный боксерский инсайдер, журналист Los Angeles Times и The Athletic Ланс Пугмайр.

Напомним, известный в мире бокса Вадим Корнилов похвалил украинских боксеров Усика и Ломаченко.