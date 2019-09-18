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СМИ: сотрудничество Ломаченко и Top Rank продлено

СМИ: сотрудничество Ломаченко и Top Rank продлено
18:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец Василий Ломаченко следующие 4 годы проведет в компании Top Rank.

Чемпион мира по версиям WBO, WBC и WBA в легком весе Василий Ломаченко подписал новое соглашение с промоутерской компанией Top Rank.

"Лома только недавно подписал новый контракт с Top Rank, поэтому остается в компании еще на четыре года. Следующий большой бой Василия пройдет в 2020-м году за четыре чемпионских пояса с победителем пары Ричард Комми – Теофимо Лопес", – сообщил известный боксерский инсайдер, журналист Los Angeles Times и The Athletic Ланс Пугмайр.

Напомним, известный в мире бокса Вадим Корнилов похвалил украинских боксеров Усика и Ломаченко.

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Бокс, Top Rank, Василий Ломаченко.
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