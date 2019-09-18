Российский промоутер восхитился Усиком и Ломаченко

Новости спорта:Российский промоутер Вадим Корнилов признался, что восхищен Александром Усиком и Василием Ломаченко.

Известный в мире бокса Вадим Корнилов похвалил украинских боксеров Усика и Ломаченко.

"Усик - настолько великолепный боксер, что может перейти в любой дивизион и выглядеть там очень хорошо. Он один из бойцов pound-for-pound, способных перемещаться между весовыми категориями и везде достигать успеха.

Этим он похож на Мэнни Пакьяо. Он везде может выступать успешно. Мне нравится стиль Усика.

Некоторые люди говорят, что Ломаченко начал замедляться, что он должен выглядеть лучше. Однако я восхищаюсь всеми его поединками. Я отдаю должное отцу Ломаченко, они оба великие.

Наблюдать за людьми, которые так понимают бокс - настоящее удовольствие. Мне нравятся подобные бои. Я не могу оторвать от них глаз".