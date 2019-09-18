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Российский промоутер восхитился Усиком и Ломаченко

Российский промоутер восхитился Усиком и Ломаченко
15:21 Сегодня Телеграф sport.ua https://twitter.com/

Новости спорта:Российский промоутер Вадим Корнилов признался, что восхищен Александром Усиком и Василием Ломаченко.

Известный в мире бокса Вадим Корнилов похвалил украинских боксеров Усика и Ломаченко.

"Усик - настолько великолепный боксер, что может перейти в любой дивизион и выглядеть там очень хорошо. Он один из бойцов pound-for-pound, способных перемещаться между весовыми категориями и везде достигать успеха.

Этим он похож на Мэнни Пакьяо. Он везде может выступать успешно. Мне нравится стиль Усика.

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Некоторые люди говорят, что Ломаченко начал замедляться, что он должен выглядеть лучше. Однако я восхищаюсь всеми его поединками. Я отдаю должное отцу Ломаченко, они оба великие.

Наблюдать за людьми, которые так понимают бокс - настоящее удовольствие. Мне нравятся подобные бои. Я не могу оторвать от них глаз".

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Все по теме:

Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, Александр Усик, Вадим Корнилов.
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