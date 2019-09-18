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Эксперт: Комми может победить Ломаченко

Эксперт: Комми может победить Ломаченко
13:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Авторитетный британский журналист Стив Бёнс не уверен в гегемонии Василия Ломаченко в легком весе.

Ломаченко всего за четыре боя собрал в своих руках титулы WBA, WBO и WBC в легком весе. От статуса абсолютного чемпиона мира украинца отделяет победа над чемпионом IBF. Пояс в настоящее время принадлежит Ричарду Комми, который в декабре проведет защиту против Теофимо Лопеса.

Бёнс считает, что Комми способен разрушить мечты Ломаченко об абсолютном чемпионстве.

"Я думаю, Ричард Комми может действительно надавить на него. Он неудобный. У него большой размах рук, он идет вперед, очень крупный. Ричард Комми очень силен. Я никогда не видел его в зале, но мне кажется, что он действительно силен, и он крупный легковес. Большой легковес в теории может побить Ломаченко.

Ломаченко — отличный легковес, но он не будет величайшим легковесом за последние 10 лет. Это сумасшедшая вещь — мы находим в ннм изъяны, но он все еще блистает. Я не думаю, что на сегодняшний день есть легковес, который побьет его. Но очевидно, он немного пропустит от Комми. Хотя это не говорит о том, что через 3-5-10 лет будет легковес, который с ним справится", - сказал эксперт.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ричард Комми.
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