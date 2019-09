Экс-соперник Ломаченко сенсационно провалил свой дебют в новом весе (Видео)

Бывший соперник чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBC, WBO Василия Ломаченко пуэрто-риканец Хосе Педраса (26-3, 13 КО) в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena провалил свой дебют в первом полусреднем весе, неожиданно проиграв американцу Хосе Сепеде.

What a hit! @ChonZepeda took care of business against Jose Pedraza to earn a unanimous decision victory after 10 rounds. #FuryWallin pic.twitter.com/Gjqvel7QZ9

— Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019