Ломаченко - Педраса. Видео боя

В Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко единогласным решением судей выиграл бой против Хосе Педрасы и объединил титулы WBA Super и WBO в легком весе. Поединок продлился все отведенные 12 раундов и прошел за явным преимуществом Хай-тека, который дважды отправлял соперника в нокдаун в 11-м раунде. Итоговый судейский счет: 119-107, 117-109, 117-109.