Скачать
Среда, 18.09.2019
Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема
Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема
Лига чемпионов: Наполи нанес Ливерпулю первое поражение (Видео)
Лига чемпионов: Наполи нанес Ливерпулю первое поражение (Видео)

Экс-соперник Ломаченко Кролла принял решение завершить карьеру

Экс-соперник Ломаченко Кролла принял решение завершить карьеру
09:34 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бывший соперник Василия Ломаченко планирует повесить перчатки на гвоздь в начале ноября.

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла сообщил, что намерен завершить карьеру после своего следующего поединка, который состоится в начале ноября.

"Это будет последний бой. И он должен пройти в Манчестере. Будет тяжело уходить, но я намерен и дальше заниматься спортом. Я в ожидании поединка 2 ноября", - приводит слова Энтони Matchroom Boxing.

Соперник 33-летнего британца пока неизвестен.

Пакьяо ответил Мейвезеру на предложение о бое в Японии

Напомним, Кролла начал карьеру в 2006 году. За это время британец провел 44 поединка на профи-ринге при 34 победах, 3 ничьих и 7 поражениях.

В своем предыдущем бою, который состоялся 12 апреля, Энтони Кроллауступил техническим нокаутом украинцу Василию Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
02 Пакьяо ответил Мейвезеру на предложение о бое в Японии
03 Наполи 2:0 Ливерпуль: события матча
04 "В любой другой стране бой бы остановили": Хирн о рассечении Фьюри
05 Интер - Славия: стартовые составы команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь