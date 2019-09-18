Экс-соперник Ломаченко Кролла принял решение завершить карьеру

Новости спорта:Бывший соперник Василия Ломаченко планирует повесить перчатки на гвоздь в начале ноября.

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла сообщил, что намерен завершить карьеру после своего следующего поединка, который состоится в начале ноября.

"Это будет последний бой. И он должен пройти в Манчестере. Будет тяжело уходить, но я намерен и дальше заниматься спортом. Я в ожидании поединка 2 ноября", - приводит слова Энтони Matchroom Boxing.

Соперник 33-летнего британца пока неизвестен.

Напомним, Кролла начал карьеру в 2006 году. За это время британец провел 44 поединка на профи-ринге при 34 победах, 3 ничьих и 7 поражениях.

В своем предыдущем бою, который состоялся 12 апреля, Энтони Кроллауступил техническим нокаутом украинцу Василию Ломаченко.