Пакьяо ответил Мейвезеру на предложение о бое в Японии

Новости спорта:Мэнни Пакьяо сделал контр-предложение Флойд Мейвезеру.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Super Мэнни Пакьяо ответил на пост Флойда Мейвезера, в котором американец анонсировал выставочный поединок между боксерами в Японии.

Чемпион мира в восьми весовых категориях предложил "Денежнему" провести не выставочный бой, а реальный.

"Я не хочу устраивать выставочный бой? Давайте организуем настоящий", - цитирует Пакьяо philstar.com.

Напомним, Пакьяо и Мейвезер уже ранее встречались на ринге. Второго мая 2015 года состоялся "бой века", в котором американский боксер ничего не дал создать оппоненту и закономерно победил в 12-раундах решением судей. Немного позднее стало известно, что Пакмен боксировал с травмой руки. Кроме того, боксерское шоу в Лас-Вегасе стало самым прибыльным в истории: "Мэй" заработал $300 млн, а филиппинец - $150 млн.