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"Мейвезер что-то замышляет": Представитель Пакьяо отреагировал на анонс боя

"Мейвезер что-то замышляет": Представитель Пакьяо отреагировал на анонс боя
16:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Один из членов команды Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс прокомментировал недавний пост Флойда Мейвезера в Инстаграме.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер изъявил желание провести матч-реванш с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, сообщив, что переговоры уже ведутся. Однако представители Пакьяо не поверили в искренность Мейвезера.

Шон Гиббонс, один из членов команды Пакьяо, сказал, что не понимает, какие цели преследует Мейвезер.

«Не знаю, что имеет в виду мой брат Флойд. Он наверняка что-то замышляет. Флойд есть Флойд. Он дует в свою дудку», — приводит слова Гиббонса Boxing247.

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Дэвид Сиссон, другой член команды Пакьяо, заявил, что Мейвезер «просто хочет ещё раз воспользоваться именем Мэнни».

В мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей. Бой стал самым продаваемым в истории бокса.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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