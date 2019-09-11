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Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко

Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
23:52 Ср, 11 Сентябрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Фрэдди Роуч не считает Ломаченко лучшим бойцом в мире.

Фредди Роуч, тренер 40-летнего филиппинского полусредневеса Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО), рассказал о желаемых соперниках для его боксера.

"Майки Гарсия станет неплохим соперником для Пакьяо. Может быть, они сделают это в полусреднем весе или что-то вроде того.

Мы хотели бы еще раз встретиться с Мэйвезером, но он забился куда-то и плачет. Я хочу, чтобы Мэнни подрался с Ломаченко. Он единственный, кто тренируется под руководством собственного отца.

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Я устал слышать о том, что он лучший боец в мире, потому что это не так", – сказал Роуч.

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Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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