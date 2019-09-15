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Мейвезер анонсировал бой с Пакьяо (Видео)

Мейвезер анонсировал бой с Пакьяо (Видео)
12:47 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Флойд Мейвезер-младший хочет устроить выставочный бой с Мэнни Пакьяо.

Завершивший свою боксерскую карьеру чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал в соцсетях свой показательный поединок против чемпиона мира в восьми весовых категориях, филиппинца Мэнни Пакьяо.

Разговоры о матче-реванше между 42-летним Мейвезером и 40-летним Пакьяо, который еще не завершил свою боксерскую карьеру и является действующим чемпионом мира в полусреднем весе, ведутся с момента их первого поединка в мае 2015 года, когда Мейвезер победил единогласным решением судей.

Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)

 
 
 
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Mayweather vs. Pacquiao exhibition Tokyo Japan coming soon Betrnk.com #TMT Japan

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Анонс является очевидной рекламой онлайн-казино и букмекерской конторы, и вполне вероятно, что упоминание о бое с Пакьяо служит лишь для привлечения большего внимания публики.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Мэнни Пакбяо.
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