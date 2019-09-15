Мейвезер анонсировал бой с Пакьяо (Видео)

Новости спорта:Флойд Мейвезер-младший хочет устроить выставочный бой с Мэнни Пакьяо.

Завершивший свою боксерскую карьеру чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал в соцсетях свой показательный поединок против чемпиона мира в восьми весовых категориях, филиппинца Мэнни Пакьяо.

Разговоры о матче-реванше между 42-летним Мейвезером и 40-летним Пакьяо, который еще не завершил свою боксерскую карьеру и является действующим чемпионом мира в полусреднем весе, ведутся с момента их первого поединка в мае 2015 года, когда Мейвезер победил единогласным решением судей.

Анонс является очевидной рекламой онлайн-казино и букмекерской конторы, и вполне вероятно, что упоминание о бое с Пакьяо служит лишь для привлечения большего внимания публики.