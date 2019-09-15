Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Тайсон Фьюри - Отто Валлин.

В американском Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, в главном бою которого экс-чемпион мира в супертяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри победил шведского боксёра Отто Уаллина единогласным решением судей.

Вопреки прогнозам, предрекавшим Фьюри досрочную победу, бой продлился все 12 раундов. Счет судейских записок: — 116-112, 117-111, 118-110. Следующим соперником Фьюри станет чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер, первый бой с которым завершился вничью. Их повторная встреча запланирована на февраль 2020 года.

Видео боя:

Гэтжи - Серроне. Видео боя

Также сообщалось, что бой с Фьюри может провести российский боксёр Александр Поветкин. Об этом заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.