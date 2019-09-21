Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ

Новости Украины:"Старая" часть новой делегации Украины в ПАСЕ намерена посетить осеннюю сессию, несмотря на бойкот.

Некоторые члены делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли решение посетить осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на отказ нового состава, сообщил депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, часть старой делегации, вошедшей в новый состав, включая самого Гончаренко, намерена отстаивать позиции Украины на осенней сессии ПАСЕ. Объясняя это решение, нардеп заявил, что недопустимо, чтобы в организации звучала только российская позиция.

Кроме этого, Гончаренко призвал нового главу украинской делегации Елизавету Ясько принять участие в работе сессии. По его словам, ей «необходимо входить в курс дела и продолжать формирование коалиции стран», которые будут бороться за сохранение Совета Европы, как авторитетной демократичной организации, у которой права человека и верховенство права стоят на первом месте.

"Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин", - подытожил Гончаренко.

Напомним, новый состав делегации Украины в ПАСЕ принял решение бойкотировать осеннюю сессию ПАСЕ, вместо этого ее члены планируют консультации с другими странами-участниками организации по принятию мер по возвращению ей доверия.

Как известно, Украина вместе с рядом других стран протестует против возвращения 26 июля российской делегации в состав ПАСЕ без применения санкций.