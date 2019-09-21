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Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины

Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:План обороны Украины полностью будет представлен в 2020 году.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что план обороны страны в настоящее время разрабатывается и будет представлен в 2020 году.

"План обороны будет представлен в следующем году. Но проект плана, первые наработки его будут уже в этом году", - сказал глава Минобороны в интервью "Радио Свобода" в субботу.

Он напомнил, что разработку такого плана поручил президент Украины Владимир Зеленский.

"План обороны – это не документ, выпущенный один раз. Он будет пересматриваться… Параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду Вооруженных сил. В каждом из них - план развития возможностей", - рассказал Загороднюк.

Кроме того, по его словам, приоритетные задачи в этом году – оборонный осмотр и анализ контекста безопасности, на базе которого определяются сценарии угроз, а затем - стратегия обороны и национальной безопасности.

Загороднюк также считает, что Стратегический оборонный бюллетень (СОБ) нужно переработать. "Потому что много решений формально выполнены, а по сути ничего не изменилось", - пояснил он.

Министр обороны также отмечает, что в следующем году ВСУ должны завершить процесс перехода на новую структуру, которая отвечает структуре НАТО. "Я считаю, что это будет очень сложный переход, потому что это не просто переименование департаментов или их реструктуризация – это изменение парадигмы организации Вооруженных сил", - сказал он.

Загороднюк напомнил, что НАТО - стратегическая цель для Украины и переход ВСУ на стандарты Альянса – "это абсолютный приоритет, который мы ускоряем и усиливаем".

"Когда страна соответствует стандартам НАТО, то вопрос вступления в Альянс будет находиться только в политической площади", - отметил он.

Как сообщалось, Зеленский поручил министру обороны разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии.

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"Приоритет - мощная и боеспособная армия. Министру обороны - предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии", - сказал президент на встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов 2 сентября.

20 сентября Верховная Рада внесла изменения в закон "Об обороне Украины", согласно которому президент Украины будет утверждать план обороны и военно-административное деление территории государства.

Законом дано определение понятию "план обороны Украины". Это будет составляющая часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и прочих мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите Украины в случае агрессии или вооруженного конфликта.

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Минобороны, Владимир Зеленский, Андрей Загороднюк.
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