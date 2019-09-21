Загороднюк объяснил кому будет подчиняться "Укроборонпром"

Новости Украины:Правительство Украины продолжает работать над стратегией развития "Укроборомпрома".

Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, передает "Радио свобода". В данное время стратегия "Укроборонпрома" разрабатывается. По этому вопросу идет активная работа. На данный момент есть вопрос, кому будет подчиняться концерн - сказал министр обороны.

Министр обороны заверил, что Минобороны остается стратегическим партнером "Укроборонпрома", так же как и концерн остается стратегическим поставщиком министерства.

"Мы являемся заказчиком, мы платим деньги, получаем продукцию. Эти отношения такими и останутся. Мы, конечно, являемся стратегическим заказчиком, они стратегическим поставщиком. И, конечно, мы их будем поддерживать ", - подчеркнул министр.

Загороднюк также прокомментировал информацию относительно подчинения "Укроборонпрома". По его словам подчинение концерна - это компетенция руководства страны. А именно Кабмина, Президента, РНБО.

Недавно новый директор "Укроборомпрома" Айварас Абромавичюс заявил, что концерт должен стать холдинговой компанией. И этому холдингу должны быть переданы акции.

Государственный концерн "Укроборонпром" - объединение многопрофильных предприятий девяти отраслей оборонной промышленности Украины.