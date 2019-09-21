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Загороднюк объяснил кому будет подчиняться "Укроборонпром"

Загороднюк объяснил кому будет подчиняться "Укроборонпром"
12:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство Украины продолжает работать над стратегией развития "Укроборомпрома".

Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, передает "Радио свобода".  В данное время стратегия "Укроборонпрома" разрабатывается. По этому вопросу идет активная работа. На данный момент есть вопрос, кому будет подчиняться концерн - сказал министр обороны. 

Министр обороны заверил, что Минобороны остается стратегическим партнером "Укроборонпрома", так же как и концерн остается стратегическим поставщиком министерства. 

"Мы являемся заказчиком, мы платим деньги, получаем продукцию. Эти отношения такими и останутся. Мы, конечно, являемся стратегическим заказчиком, они стратегическим поставщиком. И, конечно, мы их будем поддерживать ", - подчеркнул министр.

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Загороднюк также прокомментировал информацию относительно подчинения "Укроборонпрома". По его словам подчинение концерна - это компетенция руководства страны. А именно Кабмина, Президента, РНБО. 

Недавно новый директор "Укроборомпрома" Айварас Абромавичюс заявил, что концерт должен стать холдинговой компанией. И этому холдингу должны быть переданы акции. 

Государственный концерн "Укроборонпром" - объединение многопрофильных предприятий девяти отраслей оборонной промышленности Украины.

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Минобороны, Укроборонпром, Айварас Абромавичюс, Андрей Загороднюк.
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