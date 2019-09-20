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"Укроборонпром" хочет продать крейсер "Украина"

"Укроборонпром" хочет продать крейсер "Украина"
16:06 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина будет строить новые корабли, но меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей Вооруженных сил.

ГП "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи ракетного крейсера "Украина", поскольку не видит целесообразности в достройке этого корабля.

Об этом сообщаетт сайт Укроборонпрома.

Гендиректора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса: "В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера",- гендиректора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса.

Он добавил, что Украина будет строить новые корабли, но меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей Вооруженных сил.

В Укроборонпроме заявили, что ракетный крейсер, с тоннажем в 11 500 т. и длиной 186,4 м, Который разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях.

Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Сейчас крейсер содержится на ГП "Николаевский судостроительный завод", и на это тратятся большие средства.

Абромавичус назначил замов на разные направления развития "Укроборонпрома"

Также указывается, что корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.

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Вооруженные силы, Укроборонпром, Крейсер, Айварас Абромавичюс.
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