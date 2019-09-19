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Абромавичус назначил замов на разные направления развития "Укроборонпрома"

Абромавичус назначил замов на разные направления развития "Укроборонпрома"
17:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса:Глава "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе 4-х заместителей для скорейшего создания эффективной структуры управления концерном.

Заместителем гендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргазвыдобування" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна.

Как указано в сообщении "Укроборонпрома", соответствующие приказы о назначении гендиректор Айварас Абромавичус подписал в четверг.

Согласно ему, Бондарь возглавит так называемый Центр трансформаций, начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления в госконцерне.

"Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразования громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию", - приводятся его слова в релизе.

Бигун, которая после должности заместителя директора ГП "Прозорро" занималась также централизацией закупок "Укрпошты" и работала заместителем директора ГП "Медицинские закупки Украины", будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок и повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрение категорийных стратегий. Сегодня только восемь из 138 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", проводят закупки через ProZorro, указывается в сообщении.

Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"

"Отдельным фокусом работы Бигун станет импортозамещение товаров российского производства", – отмечается в релизе.

Назначение новых топ-менеджеров в концерне Абромавичус назвал "концом эпохи мародерства" и подчеркнул, что новая команда в ближайшее время должна разработать комплексную стратегию развития "Укроборонпрома", ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции; провести кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизации активов.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

По мнению гендиректора "Укроборнпрома", за пять лет украинский экспорт оружия надо увеличить до $2 миллиардов.

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НБУ, Укроборонпром, Айварас Абромавичус.
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