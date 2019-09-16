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"У нас есть очень достойная продукция": Абромавичус - об экспорте оружия

"У нас есть очень достойная продукция": Абромавичус - об экспорте оружия
21:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По мнению гендиректора "Укроборнпрома", за пять лет украинский экспорт оружия надо увеличить до $2 миллиардов.

Украинский экспорт вооружений находится на достаточно низком уровне, поэтому одна из основных задач - увеличить его с 400 млн долл. до 2 млрд долл. на год.

Об этом в интервью The Page рассказал генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"В целом у нас есть очень достойная продукция. Но наш экспорт вооружений все же находится на достаточно низком уровне – это порядка 400 млн долл. в год. Наша цель - к 2025 году увеличить украинский экспорт вооружений до 2 млрд долл. Здесь важно понимать, что общий объем оборонных бюджетов в мире оценивается в 2 трлн долл. Сейчас предприятие крайне неэффективно – низкий уровень производительности", - заявил глава концерна.

По его словам, сейчас выручка из расчета на одного работника составляет всего лишь 16 тыс. долл. в год. В то же время средний показатель в индустрии в мире – это 365 тыс. долл. на год, то есть более чем в 20 раз. Поэтому, по мнению Абромавичуса, нужно наращивать производство продукцию гражданского назначения, в частности на предприятиях Укроборонпрома.

Чтобы нарастить экспорт до двух миллиардов, нужна более четкая координация спецэкспортеров и отдельных предприятий, считает гендиректор.

Отвечая на вопрос, в какой сфере Украина производит лучшую военную продукцию, Абромавичус отметил, что сейчас наиболее "продвинутым" является ракетостроение.

"Это такие компании, как "Луч" и "Артем". Конечно, когда речь идет о новых проектах и о возрождении каких-то гигантов, то в первую очередь речь идет об "Антонове", который, к сожалению, несколько лет уже не производит новой продукции. Но потенциал остается огромным, и его надо использовать в кратчайшие сроки. И еще сразу же вспоминается "Заря Машпроект", - считает руководитель концерна.

Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"

Среди наиболее перспективных рынков для украинского экспорта Абромавичус считает страны Латинской Америки и Африки.

"Крупнейшие покупатели вооружения в мире – это страны Ближнего Востока и страны Юго-Восточной Азии. Крупнейший импортер вооружений в мире – Индия, это 12% всего импорта вооружения. И 60% этого импорта – это Россия. То есть Россия очень прочно стоит на мировом рынке вооружения... Но мы не сдаемся. Поэтому будем работать по всем направлениям. Недавно был пресс-релиз о том, что мы продали один самолет в Перу. Это новый самолет — Ан-178. Исходя из этого, могу сказать: рынки Латинской Америки и Африки очень перспективны. Будем работать вот по этим направлениям", - рассказал руководитель концерна.

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Экспорт, Укроборонпром, Айварас Абромавичус.
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