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Понедельник, 16.09.2019
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
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Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"

Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
20:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Абрамовичус считает, что "Укроборонпром" не должен руководить детсадами, школами и бассейнами.

Госконцерн "Укроборонпром" должен стать холдинговой компанией, куда должны быть переданы акции предприятий. Холдинг станет мощным корпоративным центром с качественным персоналом в финансах, закупках и юридическом обслуживании.

Об этом в интервью The Page сообщил генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус, рассказывая о первоочередных шагах в должности.

"Три наши первоочередные задачи - это централизация, инвентаризация, корпоратизация. В итоге Укроборонпром должен стать не концерном, а холдинговой компанией, куда должны быть переданы акции предприятий. Холдинг станет мощным корпоративным центром с качественным персоналом в финансах, закупках, юридическом обслуживании. Мы намерены стать активным субъектом в переговорах с Минобороны по государственному оборонному заказу. Должны стать двигателем реструктуризации и модернизации отдельно взятых предприятий, начать привлекать иностранных и местных инвесторов в совместные предприятия", - заявил Абромавичус.

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По его словам, непрофильные активы Укроборонпром намерен передать на баланс отдельных городов. "Мы не должны управлять детскими садами, школами, бассейнами и другими объектами. Сейчас на балансе компании "Укроборонпром" находится 20 тысяч зданий и сооружений", - сообщил гендиректор.

Кроме того, по словам Абромавичуса, есть тысячи боевых единиц техники от Минобороны еще со времен Советского Союза, за хранение которых концерн не получает деньги. Корпоратизация всех предприятий "Укроборонпрома" позволит привлекать для их развития финансовые ресурсы, а международных партнеров - в совместные предприятия.

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Отвечая на вопрос относительно нынешней ситуации в Укроборонпроме, Абромавичус отметил, что Укроборонпром находится в тяжелом состоянии.

"У нас на 41 предприятии 434 млн грн задолженности только заработной платы. С налогами это - 1,10 млрд грн долгов. Огромная кредиторская задолженность перед банками. 3,7 млрд грн мы, например, должны государственному Укрэксимбанку", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №641/2019 от 30 августа 2019 года назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

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Минобороны, Укроборонпром, Айварас Абромавичус.
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