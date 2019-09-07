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Зеленский назначил нового главу "Укроборонпром"

Зеленский назначил нового главу "Укроборонпром"
15:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Перед этим президент Украины освободил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", - говорится в тексте указа №641/2019г., обнародованном на сайте президента Украины в пятницу вечером.

Перед этим президент Украины указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".

Абрамовичус хочет сменить главу концерна "Укроборонпром"

Напомним, ООО "Бейкер Тилли Украина" из сети международной аудиторской компании Baker Tilly, победитела в аукционе по отбору аудитора консолидированной отчетности государственного концерна "Укроборонпром".

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Все по теме:

Укроборонпром, Владимир Зеленский, Айварас Абромавичус, Павел Букин.
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