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В украинских военных в 2020 году будет новый мундир

В украинских военных в 2020 году будет новый мундир
07:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Апгрейд военных мундиров планируется провести в 2020.

Апгрейд мундиров военнослужащих Вооруженных сил Украины планируют провести в 2020 году, сообщило информагентство Минобороны Украины "АрмияInform" со ссылкой на специалистов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Как сообщил начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец, за последние годы был получен ряд замечаний от военнослужащих относительно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта. По его словам также было обработано и проанализировано большое количество запросов с Генерального штаба ВСУ.

Также офицер сообщил, что раз в три месяца специалисты управления проводят опросы военных в районе проведения боевых действий. На основе этих опросов прежде всего будет обновлено демисезонное белье, флисовые куртки и технология производства обуви. Позже - все остальные предметы комплекта.

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"И наконец, в 2020 году на территории Украины планируют изготавливать качественные мембранные материалы. Сейчас они вынуждены закупать у иностранного производителя", – сказано в сообщении.

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Армия, Минобороны, ВСУ, АТО, Мундир, ООС, АрміяInform.
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