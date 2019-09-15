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Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"

Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
20:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украину не будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока он будет оккупированным.

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заверил, что Украину не будут подталкивать ее международные партнеры к проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса, пока там остаются подконтрольные России силы.

"Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся", - сказал спецпредставитель в интервью "1+1".

Он подчеркнул, что безопасность прежде всего.

"Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы", - заверил Волкер.

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Американский дипломат уточнил, что для того, чтобы "формула Штайнмайера" была реализована, нужно прежде всего, чтобы Россия вывела войска.

Кроме того, должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которых поддерживает Россия, восстановлена стабильность в регионе.

Волкер подтвердил: "Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы были свободные выборы".

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Комментируя возможное снятие санкций с России, спецпредставитель США заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию полуострова.

При этом он отметил, что если Россия будет выполнять Минские соглашения то США будут рассматривать ослабление санкций, введенных за их невыполнение.

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Россия, Донбасс, ОРДЛО, Формула Штайнмайера, Курт Волкер.
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