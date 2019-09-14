Климкин рассказал, что означает "формула Штайнмайера"

Так называемая "Формула Штайнмайера" не является дорожной картой выполнения Минских соглашений или планом деэскалации, она предусматривает особый статус ОРДЛО посредством честных, демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.
Об этом в своем блоге на "Европейской правде" заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Формула (Штайнмайера — ред.) не является дорожной картой выполнения Минска или планом деэскалации. Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Говорится об особенностях местного самоуправления. Это – принципиально... Она появилась как ответ на вопрос, когда же должен быть предоставлен особый статус ОРДЛО и (что принципиально важно!) при каких условиях. Эту формулу предложили наши немецкие и французские партнеры. Проще ее можно сформулировать так: особый статус через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ", - разъяснил Климкин.
Если выборы должны проходить по стандартам ОБСЕ, отмечает Климкин, это означает, что сначала должны быть выполнены условия безопасности Минска, включительно с выводом войск, вооружения и наемников. "Кроме условий по безопасности, ключевыми являются модальности проведения выборов – роль нашей ЦИК, права СМИ, участие внутренне перемещенных лиц, украинских партий в этом процессе. В таком смысле формула Штайнмайера не является чем-то угрожающим", - подчеркнул Климкин.
В то же время он считает, что риски все равно есть, и они очень существенные. В частности, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы формулу Штайнмайера Украине "продали" как полноценный план урегулирования. Кроме того, РФ сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ относительно выборов – будет доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не такие уж важные" и тому подобное, предупредил экс-министр.
Ключевым вопросом для Украины остается: как создать условия безопасности для проведения честных и демократических выборов в ОРДЛО. Бывший министр напомнил, что предыдущая власть предложила полноценную миссию ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими. Причем ее главным элементом должна быть именно международная администрация. "Если найдется другое креативное и действенное решение, буду только рад", - отметил Климкин.
Идею одновременного проведения местных выборов на всей территории Украины Климкин считает адекватной. Но в то же время он выразил сомнение, хватит ли времени, оставшегося до выборов 2020 года, для создания всех необходимых условий для проведения выборов на Донбассе по стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству.
Он также обратил внимание на юридическую составляющую вопроса. "Действующий закон о местных выборах не учитывает "особенности" ситуации на этих территориях, в частности участие внутренне перемещенных лиц. Нужно будет принимать закон об особенностях применения избирательного законодательства в ОРДЛО", - отметил Климкин, добавив, что Украине ничто не мешает выдвинуть свои требования на саммите нормандского формата параллельно с теми, которые озвучивает Россия. "Если действительно так необходимо будет согласовывать формулу Штайнмайера, которая непосредственно связана с выборами, Украине стоило бы как минимум четко и понятно для всех определить ключевые параметры и опасные предпосылки их проведения. Нам нужны красные линии, заранее определенные украинской стороной. И также нам нужны собственные требования, которые мы будем продвигать, ведь не забывайте, что речь идет о выборах на нашей территории", - заявил экс-министр.
По его мнению, при наличии таких условий России будет гораздо сложнее разыгрывать в будущем "карту разночтений", как она любит делать.