Климкин рассказал, что означает "формула Штайнмайера"

Новости Украины:Климкин: "Формула Штайнмайера" предусматривает особый статус ОРДЛО посредством выборов.

Так называемая "Формула Штайнмайера" не является дорожной картой выполнения Минских соглашений или планом деэскалации, она предусматривает особый статус ОРДЛО посредством честных, демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Об этом в своем блоге на "Европейской правде" заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Формула (Штайнмайера — ред.) не является дорожной картой выполнения Минска или планом деэскалации. Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Говорится об особенностях местного самоуправления. Это – принципиально... Она появилась как ответ на вопрос, когда же должен быть предоставлен особый статус ОРДЛО и (что принципиально важно!) при каких условиях. Эту формулу предложили наши немецкие и французские партнеры. Проще ее можно сформулировать так: особый статус через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ", - разъяснил Климкин.

Если выборы должны проходить по стандартам ОБСЕ, отмечает Климкин, это означает, что сначала должны быть выполнены условия безопасности Минска, включительно с выводом войск, вооружения и наемников. "Кроме условий по безопасности, ключевыми являются модальности проведения выборов – роль нашей ЦИК, права СМИ, участие внутренне перемещенных лиц, украинских партий в этом процессе. В таком смысле формула Штайнмайера не является чем-то угрожающим", - подчеркнул Климкин.

В то же время он считает, что риски все равно есть, и они очень существенные. В частности, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы формулу Штайнмайера Украине "продали" как полноценный план урегулирования. Кроме того, РФ сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ относительно выборов – будет доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не такие уж важные" и тому подобное, предупредил экс-министр.

Ключевым вопросом для Украины остается: как создать условия безопасности для проведения честных и демократических выборов в ОРДЛО. Бывший министр напомнил, что предыдущая власть предложила полноценную миссию ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими. Причем ее главным элементом должна быть именно международная администрация. "Если найдется другое креативное и действенное решение, буду только рад", - отметил Климкин.

Идею одновременного проведения местных выборов на всей территории Украины Климкин считает адекватной. Но в то же время он выразил сомнение, хватит ли времени, оставшегося до выборов 2020 года, для создания всех необходимых условий для проведения выборов на Донбассе по стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству.

Он также обратил внимание на юридическую составляющую вопроса. "Действующий закон о местных выборах не учитывает "особенности" ситуации на этих территориях, в частности участие внутренне перемещенных лиц. Нужно будет принимать закон об особенностях применения избирательного законодательства в ОРДЛО", - отметил Климкин, добавив, что Украине ничто не мешает выдвинуть свои требования на саммите нормандского формата параллельно с теми, которые озвучивает Россия. "Если действительно так необходимо будет согласовывать формулу Штайнмайера, которая непосредственно связана с выборами, Украине стоило бы как минимум четко и понятно для всех определить ключевые параметры и опасные предпосылки их проведения. Нам нужны красные линии, заранее определенные украинской стороной. И также нам нужны собственные требования, которые мы будем продвигать, ведь не забывайте, что речь идет о выборах на нашей территории", - заявил экс-министр.

По его мнению, при наличии таких условий России будет гораздо сложнее разыгрывать в будущем "карту разночтений", как она любит делать.