Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"

Новости Украины:Под "формулой Штайнмайера" можно спрятать что угодно, считает Безмертный.

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный объяснил предысторию появления "формулы Штайнмайера".

Об этом Бессмертный рассказал в эфире телеканала ATR.

"Название "формула Штайнмайера" было впервые использовано в октябре 2015 после встречи "нормандской четверки" в Париже. Во время речи министра иностранных дел Германии в зале не было никого из лидеров государств. Озвучено было буквально следующее: "После принятия Верховной Радой Украины закона про выборы и вступления его в действие через 90 дней на оккупированной территории проводятся выборы". Все", - пояснил Безсмертный.

Однако, отметил он, через некоторое время, "вернувшись домой, об этом начали говорить совсем иначе. Окружение президента Путина говорило одно, совсем другое на пресс-конференции было сказано канцлером Меркель и президентом Олландом, и совсем другое — президентом Порошенко. Еще через три месяца в Трехстороннюю контактную группу пришло письмо министров иностранных дел Германии и Франции, в котором была изложена норма, звучащая так: "После принятия закона Украины про выборы на Донбассе, проходят выборы. Закон об особенностях местного самоуправления применяется до 20:00 в день выборов на временной основе, а с момента верификации миссией ОБСЕ соответствия выборов нормам закон об особом порядке местного самоуправления действует на постоянной основе".

Бессмертный говорит, что у него "нет сомнений, что эта позиция была разработана в Кремле и подарена Парижу и Берлину, после чего пришла в ТКГ".

Вместе с тем он подчеркнул: "никто и никогда на нормандском формате не утверждал никакой текст. <...> В 2015 году на конференциях и в Париже, и в Берлине было решено, что нет никакой необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для разрешения этого международного конфликта. <...> Вообще, я бы говорил о "формуле Штайнмайера" как о неком названии, под которым можно спрятать все что угодно. Но я настаиваю на том, что украинская позиция должна исходить из того, что никаких изменений в Конституцию вносить не нужно", — заявил Безсмертный.