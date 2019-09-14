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Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"

Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"
19:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Под "формулой Штайнмайера" можно спрятать что угодно, считает Безмертный.

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный объяснил предысторию появления "формулы Штайнмайера".

Об этом Бессмертный рассказал в эфире телеканала ATR.

"Название "формула Штайнмайера" было впервые использовано в октябре 2015 после встречи "нормандской четверки" в Париже. Во время речи министра иностранных дел Германии в зале не было никого из лидеров государств. Озвучено было буквально следующее: "После принятия Верховной Радой Украины закона про выборы и вступления его в действие через 90 дней на оккупированной территории проводятся выборы". Все", - пояснил Безсмертный.

Пристайко объяснил, что означает "формула Штайнмайера"

Однако, отметил он, через некоторое время, "вернувшись домой, об этом начали говорить совсем иначе. Окружение президента Путина говорило одно, совсем другое на пресс-конференции было сказано канцлером Меркель и президентом Олландом, и совсем другое — президентом Порошенко. Еще через три месяца в Трехстороннюю контактную группу пришло письмо министров иностранных дел Германии и Франции, в котором была изложена норма, звучащая так: "После принятия закона Украины про выборы на Донбассе, проходят выборы. Закон об особенностях местного самоуправления применяется до 20:00 в день выборов на временной основе, а с момента верификации миссией ОБСЕ соответствия выборов нормам закон об особом порядке местного самоуправления действует на постоянной основе".

Бессмертный говорит, что у него "нет сомнений, что эта позиция была разработана в Кремле и подарена Парижу и Берлину, после чего пришла в ТКГ".

Без "особых статусов": Пристайко рассказал о "максимальном предложении" для ОРДЛО

Вместе с тем он подчеркнул: "никто и никогда на нормандском формате не утверждал никакой текст. <...> В 2015 году на конференциях и в Париже, и в Берлине было решено, что нет никакой необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для разрешения этого международного конфликта. <...> Вообще, я бы говорил о "формуле Штайнмайера" как о неком названии, под которым можно спрятать все что угодно. Но я настаиваю на том, что украинская позиция должна исходить из того, что никаких изменений в Конституцию вносить не нужно", — заявил Безсмертный.

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Роман Безсмертный, Минские соглашения, ТКГ, Формула Штайнмайера.
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