Без "особых статусов": Пристайко рассказал о "максимальном предложении" для ОРДЛО

Новости Украины:Пристайко заявил, что в Конституцию Украины не будут вноситься изменения об "особом статусе" Донбасса, а для ОРДЛО предлагается развитие по пути децентрализации

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса, а оккупированным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.

"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - сказал он на брифинге в субботу в рамках 16-й встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES).

Пристайко указал, что Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация".

"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем", - пояснил он.

Глава МИД заявил: "Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов".