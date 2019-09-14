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Пристайко: Миротворцев не будет пока не иссякнут Минские договоренности

Пристайко: Миротворцев не будет пока не иссякнут Минские договоренности
16:59 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко считает, что вопрос миротворцев на Донбассе, должен рассматриватся только тогда, когда "закончатся" Минские договоренности.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Украина не должна давать согласие на миротворческую операцию до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пристайко выразил сомнение в эффективности миротворческой миссии. "Мы знаем примеры в Африке, где миротворческие операции ООН продолжаются десятилетиями", - напомнил он.

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Вместе с тем, глава МИД не исключил возможности возвращения к идее миротворцев в случае, если Киев зайдет в тупик с выполнением Минских соглашений без миротворцев. "Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате", - пояснил он.

Вадим Пристайко также считает, что Украина должна выполнять Минск несмотря на то, что обязательства по нему были даны предыдущей властью. "Мы (как государство) договорились о чем-то, и даже если мы ненавидим этот вариант – то должны дойти до конца", - пояснил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что миротворческая миссия, если завести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.

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Все по теме:

Донбасс, Вадим Пристайко, Форум YES, Миротворец, Ялтинская конфиренция.
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