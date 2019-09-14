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Волкер: РФ не продемонстрировала политической воли, для завершения войны на Донбассе

Волкер: РФ не продемонстрировала политической воли, для завершения войны на Донбассе
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Волкер считает, что свободные и справедливые выборы на оккупированном Донбассе могут пройти только в безопасной среде.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что свободные и справедливые выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только в безопасной среде.

Об этом Волкер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Волкер заявил, что выполнить Минские соглашения было невозможно из-за недостаточного уровня безопасности и отсутствия возможностей для реализации первых шагов по проведению свободных и справедливых выборов на Донбассе.

При этом дипломат обратил внимание на разговоры вокруг так называемой "формулы Штайнмайера".

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По словам Волкера, "формулой" предусмотрено, что "если состоялись свободные и справедливые выборы, то в этот день особый статус (Донбасса) начинает действовать во временном порядке, и как только эти выборы подтверждены ОБСЕ как свободные и справедливые, - он действует постоянно".

"Но свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде", - подчеркнул Волкер.

По его словам, чтобы этого добиться, надо заниматься вопросами безопасности.

"И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - подчеркнул Волкер.

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В то же время он выразил надежду, что вскоре произойдет прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Я надеюсь, что успех Украины, я надеюсь, что последнее развитие событий, динамическая политика президента Зеленского, я надеюсь, что освобождение пленников, я надеюсь, что все это является началом изменения контекста, когда мы сможем увидеть дальнейший прогресс. Мы должны увидеть, готова ли Россия сделать это", - добавил Волкер.

Как сообщалось ранее, 13 сентября президент Владимир Зеленский отметил, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

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13 сентября представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что согласованное решение по так называемой "формуле Штайнмайера", которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран "нормандского формата". По его словам, в рамках обсуждения "формулы Штайнмайера" украинская сторона не соглашается с предложением проведения выборов на Донбассе при условии нахождения в регионе вооруженных боевиков.

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Россия, Донбасс, Форум YES, Курт Волкер.
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