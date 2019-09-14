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Возвращение домой: освобожденные моряки вернулись в Одессу(Фото)

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Возвращение домой: освобожденные моряки вернулись в Одессу(Фото)
16:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вернувшиеся экипажи после отдыха вернутся в строй и продолжат выполнять поставленные задачи.

Сегодня в Одессу прибыли освобожденные из российского плена украинские экипажи катеров Военно-Морских сил ВС Украины.

Моряков доставили из Киева самолетом на военный аэродром «Школьный», откуда автобусами доставили на военно-морскую базу, которая дислоцируется в Практической гавани Одесского морского порта.

Журналисты на встречу с прибывшими не пустили.

В пресс-центре командования ВМС ВСУ сообщили, что в город прибыли экипажи катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу». Военных в гавани встретили представители национального флота Украины во главе с начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым, экипажи кораблей, катеров, а также волонтеры, священнослужители, представители общественности, родные и близкие.

Как отмечается, Тарасов лично поздравил прибывших с возвращением, поблагодарил за мужество и выдержку.

«С цветами и плакатами встречали пленников Кремля… Россия удерживала украинских военных более девяти месяцев, но за это время ни один из них не признал инкриминируемых им обвинений, тем самым наши собратья стали не просто героями, а символом стойкости и несокрушимости украинского воина, на котором будут воспитываться будущие поколения», - заявили в пресс-центре.

Волонтеры преподнесли освобожденным морякам флаг украинских ВМС, который ранее в знак поддержки развевался на флагштоке возле здания Одесского городского совета на Думской площади.

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«Как отметили военные, это не просто флаг - это олицетворение поддержки всего украинского народа, который неоднократно помогала им в трудные минуты во время пребывания в российской тюрьме», - сказано в сообщении.

Моряков также приветствовали дети - в знак благодарности подарили военным символические кораблики, с которыми на протяжении всего времени украинцы проводили в Одессе акции в поддержку военнопленных.

Среди детей была девочка-волонтер, которая вручила собственный рисунок, где изображено возвращение катеров в Украину.

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Как отмечается, вернувшиеся экипажи после отдыха вернутся в строй и продолжат выполнять поставленные задачи.

25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

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9 июля российское следствие предъявило обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись все военнопленные моряки и 11 политзаключенных.

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Украина, Одесса, Россия, ВМС ВСУ, РФ, Моряки, Возвращения.
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