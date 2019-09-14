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Полозов: ГБР допрашивает освобожденных моряков

Полозов: ГБР допрашивает освобожденных моряков
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украинские моряки освобожденные из плена Кремля дают показания в ГБР.

Освобожденные из российского плена украинские моряки дают показания Государственном бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов у себя в Twitter.

"На днях в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков в деле о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации Януковича Портнова", - написал он.

Украинские политзаключенные будут вызваны на допрос в прокуратуру Крыма

Ранее ГБР допросило пятого президента Украины Петра Порошенко в деле национализации ПриватБанка и захвата россиянами украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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Моряки, Николай Полозов, Допрос, ГБР.
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