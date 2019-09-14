Полозов: ГБР допрашивает освобожденных моряков

Новости Украины:Украинские моряки освобожденные из плена Кремля дают показания в ГБР.

Освобожденные из российского плена украинские моряки дают показания Государственном бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов у себя в Twitter.

"На днях в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков в деле о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации Януковича Портнова", - написал он.

Ранее ГБР допросило пятого президента Украины Петра Порошенко в деле национализации ПриватБанка и захвата россиянами украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.