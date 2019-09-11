Денисова: Вернувшиеся из РФ заключенные получат по 100 тыс гривень

Новости Украины:Решение было принято на заседании Кабинета министров а его исполнение, поручено Министерству по делам ветеранов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что каждый из 35 заявленных в рамках обмена с РФ украинцев получит единовременную денежную выплату в 100 тысяч гривен.

Как сообщила Денисова на своей странице в Facebook, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина.

"Только что приняла участие во втором заседании Кабинета министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен", - написала она.

Ответственным за выполнение правительственного решения, по словам Денисовой, является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных - Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

По данным Денисовой, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар. Также Денисова сообщила, что 10 освобожденных украинских пленников помиловал президент РФ, а Бекиров и моряки были освобождены под личные обязательства.