Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем

Новости Украины:По мнению экс-министра иностранных дел, Украина стала новым фактором в предвыборной кампании в США.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хотим мы того или нет, но Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США. Будет много попыток выяснить, что и кому говорил Руди Джулиани, что говорил или не говорил Дональд Трамп отношении Джо Байдена. Но важно, что Украину будут воспринимать как источник проблем, а не позитива. И это может нам дорого стоить", - отметил Климкин.

По его мнению, проблема не только в новом контексте для визита Президента Владимира Зеленского в США и его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

"Это будет на повестке дня во время всей американской кампании. Но когда идет волна, ей нет смысла противостоять: нужно или отступить, или заняться серфингом", - добавил он.