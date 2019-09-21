Трамп прокомментировал разговор с Зеленским

Новости мира:Дональд Трамп рассказал, что во время разговора с Зеленским не было сказано ничего неправильного.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было сказано ничего противозаконного.

"Фейковые медиа и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться как можно дальше от требования Джо Байдена (бывший вице-президент США Джо Байден - ред.), чтобы украинское правительство уволило прокурора, который расследовал (дело) его сына, или они не получат очень большое количество денег США. Таким образом, они сфабриковали историю обо мне и совершенно прекрасной и обычной беседе, которая была у меня с новым президентом Украины", - написал Трамп в своем микроблоге в Твиттере в субботу.

По его словам, не было сказано ничего, "что было бы в любом случае неправильно, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой".

Ранее Байден призвал Трампа обнародовать расшифровку (стенограмму) разговора с Зеленским. Такой призыв последовал после того, в СМИ появилась информация о том, что американский разведчик написал жалобу на американского президента из-за "тревожного обещания" иностранному лидеру (речь может идти об Украине и ее президенте).

Байден отметил, что Трамп "использует влияние и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".