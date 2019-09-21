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Днепр стал двукратным обладателем Суперкубка Украины

Днепр стал двукратным обладателем Суперкубка Украины
16:30 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости спорта:Днепр второй год подряд выигрывает Суперкубок Украины.

Сегодня, 21 сентября, в Днепре состоялся матч-ответ за Суперкубок Украины между местным Днепром, который в прошлом году взял Кубок Украины, и Химиком, чемпионом страны. 

Первый матч прошел 17 сентября. Тогда игра прошла под диктовку Днепра, хозяева ничего не могли сделать с защитой гостей и забросили всего 63 очка, тогда как в свое кольцо получили аж 78.

В этом матче Днепр играл с позиции силы и спокойно контролировал игру, ведя перед заключительным отрезком игры +5.

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"Днепр" - "Химик" 82:85 (17:16, 23:21, 24:22, 18:26)

Днепр: Глебов 18 + 8 передач, Корниенко 15, Дугат 14 + 6 передач, Тимофеенко 10 + 8 подборов, Чумаков 10

Химик: Уильямс 16, Горобченко 15 + 5 подборов + 6 передач, Рябчук 14, Ковалев 13  + 8 подборов

Таким образом, Днепр завоевал свой второй Суперкубок в истории. Совсем скоро подопечные Журавлева стартуют в Кубке ФИБА, их соперник вице-чемпион Беларуси Борисфен. 

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Суперлига, БК Днепр, БК Химик, Новости баскетбола.
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