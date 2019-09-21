Пристайко об обмене с РФ: Иногда цена таких решений очень высока

Новости Украины:Глава МИД Украины сообщил, что переговоры между Украиной И РФ по поводу обмена заключенными идет очень активно.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет что, переговоры между Украиной и РФ ведутся очень активно. Об этом он сказал вовремя интервью и подчеркнул, что робота по проведению следующего обмена продолжается.

В частности он заявил,что работа ведется очень активно. В тоже время глава МИД не сделал никаких анонсов заявив, что надеется на то, что в ближайшее время будут новые поводы для радости.

Также Пристайко рассказал, что переговоры настолько деликатные, что в них не берут участия даже европейские партнеры Украины. В качестве примера он приводит освобождение украинских пленных 7 сентября. О котором договаривался лично Владимир Зеленский с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пристайко Украина не отказывалась от помощи своих партнеров. Они сами приняли решение не принимать в них участие. По его словам идти на некоторые шаги было непросто. Иногда цена таких решений была очень высока. Таким образом он намекнул на выдачу РФ Владимира Цемаха, которого в ЕС просили не отдавать.