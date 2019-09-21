Пристайко: В "Формуле Штайнмайере" нет ни слова об амнистии боевиков

Новости Украины:Пристайко заявил, что "Формула Штайнмайера" не предусматривает амнистию боевиков.

“Формула Штайнмайера” не предусматривает амнистию для сепаратистов из незаконных формирований на Донбассе.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Громадське.

"Нет ни слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов на Донбассе и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", — сказал министр.

Пристайко подчеркнул, что эта формула касается лишь проведения выборов в ОРДЛО. Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее очень широко интерпретируют.

Напоминаем, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона из-за технического недоразумения письменно не согласовала согласованную советниками "нормандской четверки" формулировку "формулы Штайнмайера".