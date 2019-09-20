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Пристайко: ТКГ должна подписать "формулу Штайнмайера"

Пристайко: ТКГ должна подписать "формулу Штайнмайера"
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:"Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в ТКГ до встречи лидеров "четверки".

Одним из условий встречи лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) является письменное согласование "формулы Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос о том, согласна ли Украина получить письменно подтвержденный текст "формулы Штайнмайера" до нормандского саммита, Пристайко сказал: "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит на подобие "выработка четких формулировок для заявления лидеров".

Министр отметил, что ТКГ 18 сентября в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

Министр не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".

"…в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не "формулу Штайнмайера", а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", - пояснил глава МИД.

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Он отметил, что общая формулировка, по которой достигнуты договоренности, "вызывает очень много трактовок", что, в частности, всегда происходит на переговорах в Минске.

"Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана Трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - сказал министр.

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МИД, Вадим Пристайко, Нормандский формат, "Нормандская четверка", ТКГ, Формула Штайнмайера.
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