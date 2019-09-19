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"Формула Штайнмайера": Под ОПУ собрались активисты

"Формула Штайнмайера": Под ОПУ собрались активисты
23:18 Чт, 19 Сентябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Под Офисом президента прошла акция с призывом к Зеленскому не соглашаться на "формулу Штайнмайера".

Под зданием Офиса президента Украины прошла акция с призывом к Владимиру Зеленскому не соглашаться на встрече "нормандского формата" на имплементацию Минских договоренностей по так называемой "формуле Штайнмайера".

Несколько сотен человек, которые позиционируют себя как активисты, добровольцы и волонтеры, в четверг вечером провели на Банковой акцию под названием "Нормандский сговор - государственная измена" без использования какой-либо партийной символики.

Митингующие опасаются, что реализация "формулы Штайнмайера" приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы пройдут "под дулами российских автоматов".

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Участники акции считают, что украинская власть должна добиваться в Минском процессе сначала полного и стабильного прекращения боевых действий, выведения российских войск и разоружения НВФ, затем передачи контроля над границей Украине или миротворцам ООН и ОБСЕ с дальнейшей передачей Украине. И только затем возможно проведение выборов по украинскому законодательству.

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Киев, Протесты, Формула Штайнмайера, ОПУ.
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