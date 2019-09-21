Сегодня открылся международный фестиваль любительского кино "Кинокиммерия"

Новости культуры:Секретарь жюри Владислав Таранюк сообщил в ходе пресс-конференции, что в 2022 году именно Херсонщина будет принимать Международный кинофестиваль "UNICA", который проходит с 1931 года в Европе.

В Херсоне стартовал XIV Международный фестиваль любительского кино "Кинокиммерия".

Об этом сообщает сайт областной универсальной научной библиотеки им. Олеся Гончара.

"Сегодня в Херсоне стартовал XIV Международный фестиваль любительского кино "Кинокиммерия". Свыше 150 фильмов из 16 областей Украины и 15 зарубежных стран представлены на конкурсе! Это кино- и видеофильмы, созданные профессионалами и любителями некоммерческого кино, к тому же, как детьми и подростками, так и взрослыми ... По традиции, пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля, прошла в Херсонской областной универсальной научной библиотеке им. Олеся Гончара", - говорится в сообщении.

Победители фестиваля получат награды и дипломы в следующих номинациях: "Гран-при", "Лучший фильм детско-юношеских любительских студий", "Лучший любительский фильм", "Лучший студенческий фильм", "Лучший одноминутный фильм", "Лучший профессиональный некоммерческий фильм".