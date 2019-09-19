Осенний кинофестиваль: подборка самых лучших ожидаемых фильмов 2019

1 Дурное воспитание (Торонто) Хью Джекман своим дерзким нравом в драме на реальных событиях старается донести всю суть настоящей подлости в реальном мире. События разворачиваются вокруг героя Фрэнка Тассона - руководителя школьного округа Рослин, Лонг-Айленд, который застревает в скандале."Дурное воспитание " показывает, как одержимость качественными школами в эпоху ограниченных возможностей стала отчаянной и разрушительной.

2 Прекрасный день по соседству (Торонто)

3 Фильм, снятый Мариэль Хеллер и основанный на реальной истории Эсквайра Тома Юнода в 1998 году. Главного героя, Фреда Роджерса, телеведущего детской телевизионной программы, играет Том Хэнкс. В фильме рассказывается о циничном нью-йоркском журналисте Ллойде Фогеле, которому поручили написать статью о телеведущем Фреде Роджерсе. Кинокартина "Прекрасный день по соседству" - это безобидная басня, которая не оставит вас безразличным. Меня зовут Долемайт (Торонто) Американский комедийный фильм режиссера Крейга Бревера - это своеобразная версия Это похоже на версию комедийных драм "Эд Вуд" и "Горе-творец". Эдди Мерфи играет роль легенды Руди Рэя Мура, пионера комедии и рэпа. Заимствуя уличную мифологию Лос-Анджелеса 1970-х годов, Мур берет на себя роль персонажа Долемита, сутенера с тростью и арсеналом непристойных басен.

4 Эма (Венеция, Торонто) Фильм чилийского режиссера Пабло Ларраин, который поднимает большое количество проблем современного общества. В центре событий - Эма, которую сыграла Мариана Ди Джироламо, танцовщица, характер которой получилось раскрыть этом фильме.

5 Стриптизерши (Торонто)

6 Они - танцовщицы в стриптиз-клубе, основными клиентами которого являются известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда финансовый кризис 2008 года начал бить по их карману, женщины теряют все свои накопления. Обманутые женщины решают объединится и отомстить своим обидчикам. В главных ролях - Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Мадлен Брюэр и другие. Джокер (Венеция, Торонто) Фильм еще не вышел в прокат, а уже получил огромное количество отзывов. Психологический триллер режиссера Тодда Филлипса - это захватывающая история происхождения безумного злодея Тодда Филлипса. Кинокартина достаточно противоречива, но обязательна к просмотру этой осенью.

7 Джуди (Теллур, Торонто) Зимой 1968 года легенда шоу-бизнеса Джуди Гарланд прибывает в Лондон, чтобы провести пятинедельный аншлаговый концерт. Прошло 30 лет с тех пор, как она получила мировую славу благодаря спектаклю "Волшебник страны Оз", но если ее голос и ослаб, то драматичность только возросла. Сражения с руководством, обольстение музыкантов и воспоминания о былых днях, бурный роман с Микки Динсом - события, которые переживет главная героиня в кинокартине "Джуди". В фильме прославляют силу голоса, способность к любви и "величайшего артиста мира".

8 Просто помиловать (Торонто) Американская драма Дестина Креттона, в главные роли которой исполняют Бри Ларсон и Майкл Б. Джордан заставит вас задуматься. В фильме повествуется о молодом юристе Брайаном Стивенсоном и его битве за справедливость.

9 Брачная история (Венеция, Теллур, Торонто) Брачная история - это проницательный и сострадательный фильм режиссера Ноа Баумбаха, номинированного на премию Оскар, о расторжении брака и сохранении семьи. Это именно то, чего мы так долго ждали - не очередная минималистическая драма, а важное заявление, сделанное с таким большим количеством остроумия, авторитета и спонтанного выражения эмоций. Эта кинокартина по праву может стать драмой нашего времени.

10 Рокс (Торонто) Пятнадцатилетняя Рокс - подросток с большими мечтами,светлыми надеждами в будущее, верными друзьями и любимом младшим братом. Но вскоре ее мир переворачивается с ног на голову, когда ее мать внезапно умирает. Без сомнения, режиссеру Саре Гаврон удалось показать рабочий класс с другой стороны. Жаркие диалоги и необычный стиль фильма отражает внутренний мир героев. Фильм не становится при этом ярким, но интуитивно расширяющяет представления аудитории об противоречивых молодых людях, когда они прокладывают грань между мятежностью и ответственностью.

11 Два папы (Теллур, Торонто) Биографический комедийно-драматический фильм, снятый Фернандо Мейреллесом. Шесть лет назад, когда в католическом духовенстве разгорелись споры о сексуальных домогательствах. Папа Бенедикт XVI стал первым Святым Отцом, отказавшимся от своего звания почти за шесть веков. Было задокументировано, что лидер встречался со своим преемником, кардиналом Бергольо три раза прежде чем уйти в отставку. Хотя только двое мужчин знают, о чем они говорили и что обсуждали. Именно этот факт дает возможность сценаристу Энтони Маккартену интерпретировать этот разговори по-своему.

12 Неограненные драгоценности (Теллур, Торонто) "Неограненные драгоценности" - это американская криминальная комедия-драма 2019 года, снятая Джошем и Бенни Сафди. Лента рассказывает о Говарде Ратнере (Адаме Сэндлере), харизматичном нью-йоркском ювелире, который всегда находится в поиске быстрых денег. Он делает серию ставок с высоким риском, вследствие которых его жизнь становится непредвиденной.