Эдриан Броуди встречается с бывшей супругой Харви Вайнштейна (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американский актер закрутил роман с Джорджиной Чапмен.

46-летний актер Эдриан Броуди только недавно стал появляться на людях со своей новой пассией Джорджиной Чапмен, которая, кстати, была женой скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Поклонники харизматичного актера не могли понять, что же общего между парой. Но как удалось узнать зарубежным СМИ, Броуди и Чапмен связывают бурные отношения.

Как оказалось, американский актер и основательница модного брэнда Marchesa были знакомы уже давно, но сблизились только в апреле этого года.

Уточним, что скандал вокруг Харви Вайнштейна только усугубил ситуацию в семейных отношениях с Джорджиной. После того, как на продюсера заявили в суд около 60-ти женщин с обвинениями в сексуальных домогательствах, Чапмен не выдержала такого накала страстей, и подала документы на развод. Сейчас бывшая супруга воспитывает от бывшего мужа двух дочерей.

Харвы Вайнштейн в данный момент находится на свободе.