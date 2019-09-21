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Аваков и Эрдоган на выставке турецких беспилотников: как прошла встреча (Фото)

Аваков и Эрдоган на выставке турецких беспилотников: как прошла встреча (Фото)
16:00 Сегодня Телеграф Фотр: mvs.gov.ua

Новости Украины:Глава МВД Украины Арсен Аваков встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министр внутренних дел Украины находится в Турции. Во время посещения технологической выставки в Стамбуле встретился с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество в сфере авиа безопасности.

"Позади нас турецкие беспилотники Bayraktar, которые оснащены украинскими турбовинтовыми двигателями ГП" Ивченко-Прогресс ". Я горд за наши предприятия, которые мощно выходят на международный рынок. Маленькие, но такие важные победы Украины ", - написал Аваков в своем Twitter-аккаунте.

Также ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подчеркнул успешность сотрудничества с Украиной в сфере модернизации турецких вертолетов.

В пресс-службе отметили, что Украина и Турция тесно сотрудничают в сфере обороны. К примеру, в ноябре 2018 года стороны подписали соглашение на приобретение у Турции оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. Первые из них были переданы у ВСУ в марте 2019 года.

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В мае 2019 было подписано соглашение, согласно которому, Турция передаст Украине термальные камеры для противотанковых систем типа Dörtgöz-S и военную права на базе программного обеспечения производства компании ASELSAN.

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Турция, МВД, МВД Украины, Арсен Аваков, Реджеп Тайип Эрдоган.
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