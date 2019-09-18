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В МВД раскрыли подробности новой поставки вертолетов от Airbus Helicopters

В МВД раскрыли подробности новой поставки вертолетов от Airbus Helicopters
15:39 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В МВД Украины рассчитывают получить еще 3 вертолета от Airbus Helicopters до конца текущего года.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, что до конца года в Украину поставят 2-3 вертолета от Airbus Helicopters. Данная поставка является частью украинского заказа на 55 единиц вертолетной техники.

Сергей Гончаров отметил, что количество доставленных вертолетов - это плавающая цифра и поставки техники зависят от погодных условий. Кроме того, в 2019 году ожидается поставка одномоторного вертолета Н 125, который используется для подготовки летного состава, сообщили пресс-службе Министерства внутренних дел.

Замминистра рассказал, что за период сотрудничества с французами в Украину уже прибыло четыре вертолета, три из которых находятся в распоряжении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а один - используется Нацгвардией.

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Напомним, 14 июля 2018 года Украина и Франция подписали контракт на покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы авиационной безопасности. Данное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters 55 вертолетов H125, H145 и H225 на сумму порядка  €555 млн.

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МВД Украины, Сергей Гончаров, Вертолеты Airbus Helicopters.
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