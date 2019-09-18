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Генпрокуратура выбрала меру пресечения замглавы МВД времен Майдана

Генпрокуратура выбрала меру пресечения замглавы МВД времен Майдана
13:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Генеральная прокуратура Украины выбрала меру пресечения в виде содержания под стражей, подозреваемому в нарушениях во время Революции Достоинства .

Бывшему заместителю министру внутренних дел Украины, подозреваемому в правонарушениях в ходе Революции Достоинства, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября 2019 удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

В сообщении не указывается имя подозреваемого, но выдвинутое ему подозрение и правовая квалификация правонарушений указывают на занимавшего в начале 2014 года пост замглавы МВД Виктора Ратушняка, в настоящее время скрывающегося от украинского правосудия за рубежом.

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По данным Генпрокуратуры, замминистра подозревается "в организации превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к тяжким последствиям, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части г.Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на ул.Институтской в г.Киеве, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ст.340, ч.3 ст.28 ч.3 ст.27 ч.3 ст.365, ч.3 ст.28, ст.27, пп.1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.3 ст.28 ч.3 ст.27 ч.2 ст.15, пп.1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.3 ст.28 ч.3 ст.27 ч.2 ст.121, ч.3 ст.27 ч.3 ст.258 УК Украины и по подозрению других бывших высших должностных лиц".

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28 марта 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении Ратушняка. В Генпрокуратуре напомнили, что специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников (членов организованной преступной группы) – бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого.

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Прокуратура, Суд, МВД Украины, Революция Достоинства, Нацполиция.
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