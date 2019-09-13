Рябошапка: ГПУ не будет устраивать преследование по партийному признаку

Новости Украины:Руслан Рябошапка заявил,что ГПУ не будет преследовать политических оппонентов.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заверил, что не будет устраивать преследование по партийному признаку.

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Укринформ.

В частности, отвечая на вопрос, имеет ли он целью посадить Петра Порошенко, Рябошапка ответил: "Мы не собираемся устраивать преследование по партийному признаку. Этого не будет в принципе".

Напоминаем, ГБР расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует пятый Президент Украины Петр Порошенко. В большинстве из них заявителем выступает Андрей Портнов - экс-заместитель главы АП времен Виктора Януковича.