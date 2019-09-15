ГПУ таки закрыла дело заместителя Пшонки и депутата ОПЗЖ

Новости Украины:Генпрокуратура перед принятием присяги нардепов нового созыва закрыла уголовное производство против Рената Кузьмина.

Следователи Генеральной прокуратуры Украины еще 22 августа закрыли уголовное производство от июля 2014 года против экс-заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, который занимал свою должность в период президентства Виктора Януковича и состоял в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

ГПУ предоставила такую информацию по запросу Радио Свобода.

Закрытие уголовного производства в Генеральной прокуратуре объяснили "неустановлением достаточных доказательств", а также отсутствием возможности их получить в суде.

Ренат Кузьмин участвовал в досрочных парламентских выборах Украины летом 2019 года, несмотря на то, что он, по заявлениям Генпрокуратуры, мог скрываться в Крыму или России.

Кузьмин после нескольких отказов успешно зарегистрировался в ЦИК после того, как МВД Украины сообщило о закрытии в ГПУ против него производства.

Бывший заместитель генпрокурора в составе ОПЗЖ вместе с другими депутатами 29 августа принял присягу.

В период с 2010 по 2013 годы он занимал должность заместителя Виктора Пшонки, а с 2013 по 2014 годы занимал кресло заместителя секретаря СНБО.

Следователи ГПУ начали международный розыск Кузьмина в 2014 году. Его подозревали в причастности к задержанию экс-министра МВД Юрия Луценко и попытках повлиять на решение Печерского суда для ареста Луценко.

У Генерального прокурора периода президентства Порошенко Юрия Луценко сообщали о расследовании и другого уголовного дела против Кузьмина, в частности, его подозревали в отмывании имущества, за что ему грозило тюремное заключение от 8 до 15 лет, однако Кузьмин все обвинения отвергал.