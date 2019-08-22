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Замгенпрокурора времен Януковича: Скрываться от следствия мне незачем

Замгенпрокурора времен Януковича: Скрываться от следствия мне незачем
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Бывший первый замгенпрокурора Кузьмин заявляет, что не является подозреваемым ни в одном деле.

Бывший первый заместитель генерального прокурора Украины времен президентства Виктора Януковича, избранный народный депутат Ренат Кузьмин заявляет, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.

"Генеральная прокуратура считает, что я уклоняюсь от следствия и прячусь за границей. Ну, как видите, я нахожусь в Черкассах, в Черкасской области, в Украине. А скрываться от следствия мне незачем, потому что я не являюсь подозреваемым ни по одному из уголовных дел, по которым меня пытается арестовать Генеральный прокурор", - отметил он в эфире телеканала "112.Украина" в среду.

Он также заявил, что сегодняшний судебный процесс остановлен и его рассмотрение перенесено на 12 сентября.

"То есть попытки арестовать меня, народного депутата Украины, без согласия Верховной Рады, продолжаются… Сегодня для того, чтобы суд не мог окончательно принять решение, прокуроры сбежали с процесса… отказались участвовать в деле и попросту сбежали", - добавил Кузьмин.

Он также заявил, что последние пять лет находился на территории Украины. "Но очень много людей, включая государственных чиновников и представителей украинских спецслужб помогали мне избежать незаконного ареста. Поэтому называть фамилии этих людей или те места, в которых они меня прятали от репрессий режима Порошенко (пятого президента Украины Петра Порошенко – Ред.), я не буду", - сказал экс-замгенпрокурора.

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Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", в среду, 21 августа, суд в Черкассах должны были избирать Ренату Кузьмину меру пресечения в деле о якобы завладении землей в "Пуще-Водице" и незаконном строительстве дома на ней, но суд был перенесен на 12 сентября.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019 года в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Он объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации. Кузьмин якобы является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015 года, которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

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5 июля Центризбирком на очередном заседании отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Но 12 июля Шестой апелляционный административный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты.

Таким образом, на парламентских выборах 21 июля Кузьмин был избранным народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва по списку от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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ГПУ, Ренат Кузьмин, ОПЗЖ.
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