Луценко: Нужно провести нормальный конкурс для ГБР и НАБУ

Новости Украины:Генеральный прокурор настаивает на обединении ГБР и НАБУ.

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины нужно объединить.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.нет".

"Знаю, что они (новая власть - ред.) думают о новом формате правоохранительной системы. На мой взгляд, в ней есть одна важная неправильная вещь: существование отдельно ГБР и отдельно НАБУ, что ничем невозможно обосновать. С одной стороны, НАБУ не имеет всего массива дел. Никто из "конкурентов" работать за них не будет. Не будут СБУ, ГПУ, МВД бегать вместо детективов. Тем более на фоне бесконечного пения грантоедов о коррумпированных старых органах МВД, СБУ и ГПУ и о едином "эффективном" органе НАБУ", - отметил Луценко.

По его мнению, должен быть директор ГБР, ведомство которого ведет все дела следствия бывшей ГПУ, экономики Нацполиции и СБУ.

"И в случае, если следствие выходит на высшего чиновника, - передает не куда-то дяде, а своему коллеге с особым статусом, который называется антикоррупционное бюро ГБР... Поэтому я глубоко убежден, что для эффективности надо ГБР и НАБУ объединить, провести нормальный конкурс", - заявил он.

Однако, по словам Луценко, если новая Верховная Рада и Президент пойдут путем объединения НАБУ и ГБР - то нужен будет новый конкурс на руководителя и его первого заместителя. "Если нет - продолжится поиск тех, кто мешает Сытнику", - добавил он.

"У меня нет лично никакого негатива к Сытнику; он, наверное, неплохой человек... К Сытнику у меня есть претензии исключительно служебного характера. А как к человеку я отношусь к нему с пониманием", - отметил Луценко.

По его мнению, самый большой недостаток Артема Сытника - то, что он не может работать в команде.