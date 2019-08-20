Луценко: Нужно объединить НАБУ и ГБР

Новости Украины:Луценко заявил о необходимости завершения внутренних изменений.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за объединение Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований и создание Службы финансовой безопасности.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».

Луценко заявил о необходимости завершения внутренних изменений двумя шагами. «Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединение которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должно расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам», - убежден он.

Кроме того, генпрокурор выступает за создание Службы финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. «Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств», - подчеркнул он.