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Луценко: Нужно объединить НАБУ и ГБР

Луценко: Нужно объединить НАБУ и ГБР
11:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Луценко заявил о необходимости завершения внутренних изменений.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за объединение Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований и создание Службы финансовой безопасности.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».

Луценко заявил о необходимости завершения внутренних изменений двумя шагами. «Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединение которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должно расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам», - убежден он.

ГБР проводит обыск в НАБУ

Кроме того, генпрокурор выступает за создание Службы финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. «Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств», - подчеркнул он.

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Юрий Луценко, МВД, НАБУ, ГБР.
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