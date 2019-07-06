ЦИК исключила Кузьмина из избирательного списка

Новости Украины: Экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин не будет участвовать в парламентских выборах в списках "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, соответствующее решение было принято 5 июля на очередном заседании Центризбиркома, которое провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Напоминается, что постановлением ЦИК от 20 июня № 1103 были зарегистрированы кандидаты в народные депутаты Украины, включенные в избирательный список партии ”Оппозиционная платформа - За жизнь” в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, в частности Кузьмин, включенный в избирательный список под № 35.

В Комиссию 3, 4, 5 июля представителем партии ”Оппозиционная платформа - За жизнь” в ЦИК с правом совещательного голоса Москаленко были поданы материалы в подтверждение проживания Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

Вместе с тем, 4 июля в Комиссию поступило письмо СБУ, датированное тем же днем, в котором указано, что ”Служба безопасности Украины по поручению следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины от 18 ноября 2016 года осуществляет розыск подозреваемого Р. Кузьмина на территории Украины с 20 июня 2014 года. Его пребывание в нашем государстве не установлено. Кроме того, в рамках соответствующего уголовного производства розыск Р. Кузьмина осуществляется Национальной полицией с 20 июня 2014 года. Место его пребывания также не установлено. Таким образом, с учетом вышеприведенного, считаем, что Р. Кузьмин с 2014 года на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал”.

Рассмотрев указанные документы, Комиссия пришла к выводу, что Кузьминым не соблюдены требования Конституции Украины и закона ”О выборах народных депутатов Украины” относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Учитывая изложенное, Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Кузьмина, исключив его из указанного избирательного списка.