Украина и Франция подписали контракт на покупку 55 вертолетов

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты. Церемония подписания состоялась в субботу в Киеве при участии премьер министра Украины Владимира Гройсмана, главы МВД Украины Арсена Авакова и посла Франции в Украине Изабель Дюмон.

С украинской стороны контракт подписал директор госпредприятия УАТП "Хорив-АВІА" Геннадий Балла, с французской – исполнительный директор Airbus.

Перед церемонией подписания контракта премьер-министр Украины В.Гройсман заявил о желании создать в Украине сервисный центр обслуживания авиатехники Airbus.

"Я также бы хотел уделить внимание, в связи с тем, что мы будем иметь достаточно серьезный количественный флот вертолетов Airbus, создать в Украине сервисный центр обслуживания вашей авиации, и возможно это будет региональный центр, не только на Украину, но и на другие страны", - сказал премьер.

Он также отметил необходимость рассмотрения возможности кооперации между странами в авиационной отрасли, в частности в ремонте либо сотрудничестве по производству элементов летательных аппаратов.

В свою очередь министр внутренних дел Украины А. Аваков выразил удовлетворение тем, что сотрудничество с французской стороной в этом вопросе вышло на уровень подписания соглашения. Глава МВД поблагодарил премьер-министра Украины, посла Франции, компанию Airbus Helicopters за поддержку проделанную работу.

"У нас есть все основания начать работать step by step уже в этом году", - сказал глава МВД.

Подписание состоялось в Киеве день национального праздника Франции – День взятия Бастилии.

29 мая глава МВД А. Аваков и госсекретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфином Жени-Стефанном (Delphine Geny-Stephann) подписали в Париже межправительственное соглашение о закупке украинской стороной 55 вертолетов семейства Airbus Helicopters. Соглашение было ратифицировано Верховной Радой в июне.

По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается в порядка EUR 555 млн. Поставка первых четырех вертолетов H225 Super Puma украинскому заказчику намечена на 2018 год.

"Франция планирует оказать финансовую поддержку этой операции государственными гарантиями и займом Казначейства", - цитировало издание официальное заявление Министерства экономики и финансов Франции.

В связи с этим La Tribune также уточняло: часть закупаемых украинской стороной у Airbus машин будет новыми, часть вертолетов, в частности, тяжелые H225 грузоподъемностью более 10 тонн, принадлежат французской лизинговой Parilease - дочерней компании BNP Paribas.

До недавнего времени планируемые к поставке Украине вертолеты Н225 находились в эксплуатации международной компании CHC Helicopter, но после аварии одного из них в апреле 2016 года в Северном море в Норвегии в мае того же года действие лизингового договора было прекращено, согласно 11-й главе закона США о банкротстве, пишет издание.

Как подчеркивала La Tribune, в соответствии с договоренностями, новые машины будут поставлены в Украину непосредственно Airbus.

В 2017 году МВД озвучило планы по созданию в Украине уже в 2018 году государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, которая будет оснащена вертолетами украинского и западного производства.

В госбюджете 2018 года на создание единой госсистемы авиабезопасности и гражданской обороны предусмотрено 900 млн грн, из них 200 млн грн - по линии общего фонда, 700 млн грн - по линии спецфонда за счет поступлений от спецконфискации. Еще 400 млн грн должны быть выделены по линии общего фонда на приобретение, модернизацию и ремонт вертолетной техники входящей в подчинение МВД Госсслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Украина рассчитывает получить первые вертолеты - трех моделей Н145, Н125 и Н225 - уже в этом году. Вертолеты будут эксплуатироваться подразделениями ГСЧС, Погранслужбы и Нацгвардии.

Опыт двустороннего ВТС между Украиной и Францией, имеющего в новых условиях существенный нереализованный потенциал, в том числе, включает обеспеченную в рамках заключенного в 2008 году соглашения на мощностях Конотопского авиаремзавода "Авиакон" с участием французской Sagem модернизацию вертолетов огневой поддержки армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.

Входящее в госконцерн "Укроборонпром" предприятие в июле 2016 года получило сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120.