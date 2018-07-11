Sea Breeze 2018: пограничники без парашютов отработали прыжки в море (Видео)

Военные отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны ГПСУ отработали в рамках активной фазы многонациональных учений Sea Breeze 2018 прыжки без парашюта с геликоптера в воду. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. "По легенде учений, противник использовал диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе, поэтому было принято решение применить сводное противодиверсионное подразделение на рейде порта Одесса. На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолета в море в заданном районе. После высадки группа добралась определенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника", - отметили пограничники. Упражнение выполнено должным образом: теоретические занятия и практические тренировки, предшествовавшие учениям, оказались эффективными. В этом году трое водолазов впервые испытали себя в таком экзамене, уточнили в ГПСУ. Остальные бойцы уже имели опыт в таких прыжках. Глава отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны Юрий Урянский отметил, что такое мероприятие выполняется пограничниками не первый раз. Как сообщалось, в многонациональных учениях Sea Breeze 2018 участвуют 29 кораблей, катеров и судов обеспечения, подводная лодка и 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 19 стран мира, включая Украину, совокупной численностью около 3 тысяч человек. "Оно полезно тем, что дает возможность отработать непосредственные действия, которые нам понадобятся в дальнейшей службе. Также это возможность проверить моральное состояние персонала отдела, готовность к экстремальным действиям и действиям с повышенным риском для жизни", - добавил Урянский. Со стороны Украины в мероприятиях Sea Breeze 2018 участвуют подразделения Военно-морских сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.